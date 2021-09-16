Шоу «Пацанки» начнется с попадания одной из участниц в больницу

Преждевременно заявившая о своей победе девушка получила травму от соперницы.

Вечером 16 сентября на канале «Пятница!» стартует шестой сезон реалити «Пацанки», и страсти в нем начнут накаляться уже с первого эпизода. Одна из участниц угодила в больницу сразу после съемок дебютной серии.

Как сообщили организаторы шоу, на первой встрече участниц Татьяна Каширина из Новокузнецка избила Ларису Кравцову из Ростова-на-Дону. Девушка набросилась на соперницу по телепроекту сразу, как та пришла на съемочную площадку.

Причиной конфликта стали высказывания Ларисы и ее сестры-близнеца Ольги о том, что они намерены победить в этом сезоне «Пацанок». Татьяне не понравился тон соперницы, и она нанесла ей несколько ударов, а затем и бросила хрупкую девушку через плечо.

При первичном осмотре медики диагностировали у Ларисы ушиб плеча, но после оказания первой помощи участница вернулась на съемки. Правда, спустя несколько часов ей стало хуже и девушку увезла скорая. Позже выяснилось, что у пострадавшей была сломана ключица. Ей потребовалась экстренная операция.

Про Татьяну Каширину известно, что она выросла в детском доме, где была объектом издевательств. Девушка с детства привыкла защищаться себя кулаками. Сестры-близнецы Лариса и Ольга Кравцовы тоже агрессивные и конфликтные, в своем городе они были частыми гостями полицейских участков.

Причем это не единственная травма первых съемок шестого сезона «Пацанок». Так, например, Николь Нуриеву, дочь рэпера Птахи, ударили арбузом в лицо, и она долго не решалась вернуться в кадр. А у другой участницы, Насти Наточий, оказался поврежден глаз.

Кроме жестокости в кадре, зрителей проекта ждет множество новшеств. Так, в Школе леди появился новый дворецкий — темнокожий Дэвид, который разговаривает с девушками на английском языке. А сами участницы наденут новую форму: голубые пиджаки и жилеты, белые гольфы и черные лаковые туфли.

Смотрите новый сезон шоу «Пацанки» — по четвергам в 19:00 на канале «Пятница!»

Версия без цензуры будет доступна на видеосервисе Premier.

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