«Ох, красотка»: Макеева в искрящемся платье по фигуре блеснула соблазнительной «ложбинкой греха»

Недавно Анастасия Макеева получила статуэтку престижной премии Star Awards-2021 в номинации «Вдохновение». А буквально накануне запустила собственный бренд уходовой косметики. Об этом актриса рассказала в своем инстаграм, куда вернулась после продолжительного отсутствия, связанного с плохим самочувствием.

На этот раз Анастасия поделилась снимком, на котором позировала в искрящемся платье по фигуре, блеснув соблазнительной «ложбинкой греха».

«Ох, красотка! Какая вы красивая! Фото бомба», — писали пользователи Сети.

Уже в октябре Анастасия вновь выйдет на сцену. Она задействована в разных постановках. Напомним, что в конце августа звезда театра отказалась от участия в сентябрьских спектаклях.

Добавим, в мае 39-летняя Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков.

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