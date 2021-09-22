«Премьера сезона»: Макеева запустила собственную линию уходовой косметики

Еще в конце августа Анастасия Макеева объявила о том, что уходит из соцсетей и уезжает на Байкал. При этом актриса отменила все свои спектакли и репетиции. Недавно звезда театра получила престижную премию Star Awards в номинации «Вдохновение», а теперь объявила о запуске собственной линии уходовой косметики.
«Премьера сезона! Поистине королевская линейка уходов для волос и лица! Анастасия выпустила уникальный продукт на основе живого коллагена. Это премиальная серия», — написала в «Инстаграме» Макеева.
Пока Анастасия представила уходовую косметику для волос – шампунь, бальзам, маску и сыворотку для лица.
Напомним, ранее актриса запускала собственный бренд одежды.
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