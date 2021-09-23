«Никогда она такого не говорила»: Крутой остался под впечатлением от слов Гагариной о себе

«Игорь Яковлевич сыграл непосредственную роль в моем становлении. Он оказал, как моральную, так и творческую поддержку. Первая «Новая волна». Я готовилась, пела. И вдруг у меня пропал на нервной почве голос.

Я звонила ему. Он поддержал меня. Сказал, что надо поменять песню. Потом у меня случилась ангина за два дня до выхода на сцену. Я пою с температурой 39. Практически ничего не вижу. Потом с авторской песней я вырвала третье место».