«Никогда она такого не говорила»: Крутой остался под впечатлением от слов Гагариной о себе

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» остался под впечатлением от слов певицы Полины Гагариной в свой адрес.
«Игорь Яковлевич сыграл непосредственную роль в моем становлении. Он оказал, как моральную, так и творческую поддержку. Первая «Новая волна». Я готовилась, пела. И вдруг у меня пропал на нервной почве голос.
Я звонила ему. Он поддержал меня. Сказал, что надо поменять песню. Потом у меня случилась ангина за два дня до выхода на сцену. Я пою с температурой 39. Практически ничего не вижу. Потом с авторской песней я вырвала третье место».
Как отметила Гагарина, Игорь Крутой мужчина, которого надо поместить в Красную книгу.
«Если можно так образно выразиться. Он настоящий мужчина в моем понимании», — заметила Гагарина.
«Для меня полная неожиданность, честно. Знакомы мы около 20 лет. Никогда она этого не говорила. Я впервые такое слышу от, наверное, самой горячей, талантливой и востребованной певицы нашей страны. Спасибо тебе за твое творчество», — заметил Крутой.
Напомним, что именно на «Новой волне» зажглась впервые звезда Полины Гагариной. Руку к этому приложил и Игорь Крутой.
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