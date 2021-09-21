«Читайте между строк»: Гагарина после обращения Исхакова в суд прошлась по «двуличным, скупым и лживым» мужчинам

Экс-муж Полины Гагариной Дмитий Исхаков несколько дней назад подал заявление в суд, требуя урегулировать свидания с дочкой Мией от певицы, а также с пасынком Андреем Кисловым, сыном артистки от прежнего брака.

Ранее фотограф замечал, что мальчик от него в последние месяцы несколько отдалился. Возможно, полагает бывший благоверный блондинки, это связано с переходным возрастом подростка.

Полина Гагарина опубликовала после этого пост в личном блоге с хештегами: «читайте между строк», «Гагарина, поехали», «любовь».

«На премии GQ меня спросили: «Каким не должен быть мужчина?». Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость. Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть! У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их», — написала Полина Гагарина в Instagram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.