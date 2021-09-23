Какие титулы получит принц Уильям, когда его отец станет королем

В следующем году Елизавета II отметит 70-летний юбилей своего правления Великобританией. После того, как она покинет трон, ее место займет принц Чарльз. После этого у его старшего сына – принца Уильяма появятся новые титулы.

Express пишет, что Уильям, вероятно, станет принцем Уэльским. Именно с этим титулом долгое время ассоциировалась линия наследования в британской королевской семье. Этот титул не передается автоматически, поэтому Чарльзу придется самому назначить Уильяма принцем Уэльским.

Кроме того, первый наследник автоматически берет на себя герцогство Корнуолл. На протяжении нескольких столетий оно было источником дохода наследника престола.

больше по теме Два варианта, при которых принц Чарльз может передать трон принцу Уильяму Принц Чарльз является первым престолонаследником.

«Доход от герцогства составляют около 20 миллионов фунтов стерлингов в год», — сказал старший почетный научный сотрудник отдела конституции Лондонского колледжа, доктор Боб Моррис.

Ранее стало известно, что принц Чарльз и вовсе может отказаться от престола, чтобы передать корону старшему сыну. Сделать он это может в двух случаях: еще при жизни Елизаветы II или сразу же после ее смерти.

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