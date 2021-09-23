Брат Кузьмина рассказал, как Пугачева втайне от третьего мужа уехала с музыкантом на Истру

По словам Александра, его родственник и Примадонна весело провели время в государственном пансионате.

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр вспомнил, как его близкий родственник и Примадонна Алла Пугачева вместе весело провели время в государственном пансионате на Истре, куда простым смертным в те годы путь был заказан. Он сопровождал их в той поездке.

По словам Александра, вопрос с пансионатом решил руководитель группы «Рецитал» Александр Юдов. В лечебнице они отмечали 31-й день рождения Владимира Кузьмина. Как отметил Александр, они катались на лодочках и гуляли до самого утра.

«Наша поездка состоялась втайне от третьего мужа Пугачевой Евгения Болдина. Ему не нравился творческий дуэт Аллы с Владимиром». Александр Кузьмин

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Напомним, что Пугачева и Болдин были официально в браке с 1985 по 1993 год. При этом в какой-то момент у Примадонны появился молодой фаворит – Владимир Кузьмин. С ним в те годы она проводила много времени и изменяла третьему мужу, сообщает «Собеседник».

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