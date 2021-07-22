«Она пишет стихи»: брат Кузьмина рассказал, чем занимается брошенная музыкантом яхтсменка

Брат Владимира Кузьмина Александр рассказал, чем занимается брошенная музыкантом яхтсменка Светлана Карпухина. Именно к этой женщине несколько лет назад уходил певец, но позже вернулся к прежней жене Екатерине Трофимовой. Кузьмин признавался, что совершил ошибку. Любимая смогла его простить.

«Мы созваниваемся, дружим. Она пишет стихи, ходит на своей яхте, катается на мотоцикле. Мы поздравляем друг друга с праздниками».

Александр Кузьмин

Как отметил Александр Кузьмин, Светлана Карпухина, к счастью, перестала плакать по музыканту по ночам, как это происходило раньше. Она поняла, что жизнь на этом не кончается. У девушки, как он заметил, сейчас все хорошо в жизни, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Александр Кузьмин последние годы не в очень хороших отношениях с братом. Музыкант недолюбливает родственника за то, что тот частый гость на различных ток-шоу, где он рассказывает о жизни певца.

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