«Она — народная артистка СССР»: Лолита Милявская впервые озвучила пенсию Аллы Пугачевой

Как отметила исполнительница, она выступает резко против всех званий.

Певица Лолита Милявская в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским озвучила пенсию Примадонны отечественной эстрады и своей хорошей подруги Аллы Пугачевой.

«Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так она — народная артистка СССР». Лолита Милявская

Как отметила Лолита, недавно она получила десять тысяч рублей автоматом от государства, как все пенсионеры.

«Я в званиях не вижу никаких льгот и ценностей. Возьми мои еврейские корни. Во всем должен был смысл. Сейчас я отказывают от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания – они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», – заявила Милявская.

Напомним, что Лолита Милявская не имеет никаких званий. Кроме того, она ярая противница каких-либо наград.

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