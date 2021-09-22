Платиновый блонд — редкость! Пугачева в черной юбке с подкладом из белого тюля оделась в рокерском стиле

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram появились ее редкие памятные кадры, на которых она запечатлена с мужем шоуменом Максимом Галкиным и восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. Как оказалось, все семейство отправилось на вечеринку к друзьям Примадонны. Ранее это видео в своем микроблоге публиковал муж певицы, а позже оно перекочевало в другие фан-аккаунты звездной семьи.

Пока Максим Галкин с восторгом расхваливал праздничный наряд красавицы-дочки: Лиза позировала в легком платьице с юбкой плиссе и кожаной куртке, поклонники обратили внимание на изящный аутфит Примадонны.

«Ой, а Лиза! Боже, забыли Лизу!! Она сегодня в косухе», — добавил Максим, а дочка в ответ на это показала ему язык.

Алла Пугачева не постеснялась появиться на празднике в юбке-колокол с разрезом, при ходьбе полы одеяния расходились в стороны так, что был виден подклад из белого тюля. Примадонна также как и ее дочка надела кожаную куртку. Изюминкой образа певицы стала прическа: платиновый блонд для Аллы Борисовны — редкость. Она собрала локоны в замысловатую укладку, оставив у лица кокетливые пряди с челкой.

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