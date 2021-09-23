«Это какая-то отдельная планета»: Кошкина, подразнив выдающимся бюстом, поблагодарила Богомолова

Яна Кошкина получила популярность благодаря роли Снежаны в ситкоме «ЧОП». Сейчас она успешная юмористическая актриса и телеведущая, а с недавних пор еще и театральная актриса. Еще летом Константин Богомолов пригласил ее в Театр на Малой Бронной. Накануне у Кошкиной состоялась премьера.

«Я так счастлива, что в моей жизни появился театр… Это какая-то отдельная «планета».

Спасибо Константину Богомолову, что открыли ее для меня! А это мы с девочками, радуемся после официальной премьеры нашего спектакля «Дядя Лева», — написала Кошкина.

Фанаты поздравили Яну.

«Рада за вас! Красотка! Будешь полезна театру», — писали пользователи Сети.

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