«Все ждали, что выпрыгнут?»: Яна Кошкина в черном платье грациозно подразнила бюстом с пуш-ап в танце

Актриса театра и кино пустилась в пляс перед солистом группы «Белый орел» под хит «Как упоительны в России вечера».

31-летняя актриса театра и кино Яна Кошкина, вернувшись из отпуска в Москву, поспешила выйти в свет – соскучилась по нарядам, вечеринкам и своему родителю, с которым отправилась на тусовку. Кадрами с веселья девушка поделилась у себя в Instagram.

На видео, что запостила Кошкина, она легко и грациозно пустилась в пляс под живое звучание песни «Как упоительны в России вечера». Пока экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья исполнял свой хит, красотка в черном платье-бюстье с выдающимся декольте с пуш-ап сверкнула перед ним бюстом.

«Яна, так надо было раздеться в конце элегантно скинув платье», «Как упоительны у Яны буфера», «Какая же она шикарнейшая», «Какая Вы грациозная, Яна!», «Какой это вкусный и чувственный момент, когда вы танцевали перед ним», «Настоящая кошечка! Такая грациозная, красавица», «Очень красивая девушка, актриса, кто бы что не говорил», «Царевна-Лебедь, божественная!», «Все ждали, что выпрыгнут?», «Любовь, шампанское и булки хруст французской», — пишут фолловеры под видео.

Напомним, Яна Кошкина прославилась благодаря шоу «Однажды в России» на ТНТ, где является одной из актрис вместе с экс-кавээнщиками Азаматом Мусагалиевым, Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой и другими знаменитыми юмористами.

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