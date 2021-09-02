«Секси-ведущая»: Кошкина, блеснув пышной грудью, похвасталась новым достижением

Обладательница роскошных форм Яна Кошкина похвасталась новым достижением. Она стала ведущей музыкального канала. Программа с ее участием скоро появится в эфире. Об этом брюнетка сообщила в своем Instagram.

«Как вам новая ведущая «МУЗ-ТВ»? Скоро в эфире «10 sexy с Яной Кошкиной». Не пропустите», — написала Кошкина.

В кадре Яна появилась в черном силуэтном платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

«Великолепна и сексуальна! Восхищаюсь! Секси-ведущая! Огонь! Класс! Просто отпад!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Кошкина рассказала о том, что дебютирует на сцене театра. На сцену актрису пригласил Константин Богомолов.

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