Локоны ниже талии: Наталья Водянова показала свою подросшую дочку от первого брака

Модель проводит время с семьей после поездки в Россию.

Наталья Водянова не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте. Она является одной из самых известных российских моделей в мире, но давно живет в Париже. Наталья успела стать многодетной мамой. Она воспитывает Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа, который родила от нынешнего мужа Антуана Арно. Влюбленные живут вместе уже десять лет.

Водянова продолжает работать и участвует не только в фотосессиях и модных показах. Недавно она побывала в родном Нижнем Новгороде, где состоялись празднования 800-летия города. А по возвращению домой модель попрощалась со старшим сыном Лукасом, который уехал учиться в престижный вуз. Теперь она старается еще чаще уделять время детям. На этот раз она поделилась кадром с дочкой Невой и любимой собакой по кличке Кофе.

Девушка сидела в машине в футболке и белых шортах. На ее коленки склонила голову собака. Наталья залюбовалась подросшей наследницей.

«Мои девочки», — написала она.

Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит наследница модели. Многих впечатлила ее шевелюра. «Да, она у вас красотка», «Очень красивая у вас дочь», «Светлые длинные волосы — какая роскошь», «У вас Рапунцель выросла», «Какая прелесть», «Вам замена растет, красотка длинноволосая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: