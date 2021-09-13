«Делает фигуру более точеной»: Водянова в белом мини-платье и ботинках на шнуровке появилась на публике

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. Она продолжает участвовать в фотосессиях и дефилировать на мировых подиумах. При этом модель растит пятерых детей. Лукас, Нева и Виктор родились в первом браке модели, а Максим и Роман уже сыновья ее нынешнего избранника Антуана Арно. Не раз она привозила наследников Россию. Но недавно многодетная мама оказалась в Москве с друзьями.

На этот раз Наталья вся была в делах. Она отметилась в театре и прогулялась у Красной площади. Каждый раз она демонстрировала новые наряды. А вот накануне модель посетила презентацию нового телефона и поговорила о современных технологиях. Она предстала на публике в белом мини-платье и черных ботинках на шнуровке. лук дополняла сумка в тон обуви. Водянова сделала небрежную укладку и нюдовый макияж.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие признались, что ее фигуре можно позавидовать. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Очень интересное платье и оно, безусловно, в тренде. Актуальный белый цвет, актуальный и достаточно лаконичный фасон с воланом/оборкой внизу. Очень интересно украшен перфорацией на боковых зонах, которая дает темный оттенок в этой зоне, что визуально делает фигуру более точеной. Что касается ботинок, то в этом сезоне такая обувь, лаконичная, на шнуровке — имеет место быть. Это и удобно, и тот вариант, который подходит под многие образы. Наталья обладает той длиной ног, которую такая обувь не испортит, яркий контраст не „сделает их короче“. Если же у кого-то возникнет желание повторить этот образ, то следует обратить внимание на пропорции, позволяет ли длина ног выбрать вариант, когда есть такой сильный контраст визуально обрезано ногу», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.