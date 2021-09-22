А ведь рост всего 157 см: Орлова впервые так сочно показала бедра, красиво вытянув ножки в купальнике на яхте

43-летняя Ольга Орлова в настоящий момент, как и Ольга Бузова, отдыхает в теплых странах. Правда в отличие от своей экс-коллеги по «Дому-2», которая обосновалась в Турции, ведущая по традиции не разглашает места своей курортной дислокации, как и не показывает спутника, который обычно сопровождает ее.

В одном из интервью знаменитость призналась, что живет с бизнесменом по имени Валерий уже два года, в ее доме, с ее взрослым сыном и многочисленными собаками, которых она приютила, подобрав на улице. Бойфренда же она встретила в ресторане совершенно случайно, он долго смотрел на нее, не решаясь подойти, а потом все-таки набрался смелости и познакомился. Ольга Орлова не скрывает, что ее мужчина не умеет делать романтичных сюрпризов, зато он на многое способен ради нее и довольно щедр.

К слову, скромность Орловой проявляется и в ее позировании для личного блога в отпуске. Появляясь на фото в купальнике, она почти всегда выглядит деликатно, но не лишена сексуальности.

На последнем снимке, сделанном на яхте, звезда показала во всей красе свои сочные бедра, изящно вытянув ножки на палубе. Глядя на это фото, трудно поверить, что рост Ольги – всего 157 см.

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