Эффект «беременность 5 месяц»: Бузова показала округлившийся живот после отказа от диеты в Турции

Певица решила отдыхать по полной во время отпуска.

Ольга Бузова в компании приятелей-коллег улетела в Белек в отпуск. Здесь она также встретила Сергея Лазарева, который отдыхает в Турции со своими дочкой и сыном.

Певица кокетничала с ним и намекала на теплоту чувств между ними, правда, не уточняя в каком русле — дружеском или некоем ином. Тем не менее ход сработал: микроблог звезды взорвался от комментариев с предположением, не пара ли они.

Однако в ресторан вечером она пришла в сопровождении своего пиарщика Антона Богославского, где устроила с ним странные танцы. Забыв про каблуки и слишком короткое платье, Ольга стала активно поднимать ноги и терять равновесие.

Расслабилась звезда и в другом месте: забыла втянуть живот. А он, стоит сказать, после обильных турецких трапез явно нуждался в этом, тем более в таком облегающем платье. В итоге Бузова продемонстрировала народу в ресторане и личном блоге, где опубликовала видео из заведения, эффект пятого месяца беременности.

Отметим, что артистка, практически сразу по прилете в Турцию заявила, что не собирается соблюдать в отпуске диету и запостила в Instagram вкусные блюда, которыми лакомится здесь.

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