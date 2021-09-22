Качнулась, чуть не упала, задрала ногу: Бузова устроила странные танцы в турецком ресторане

Ольга Бузова улетела отдыхать в Турцию, выбрав элитный отель в Белеке. Компанию звезде в отпуске составляет ее пиарщик Антон Богославский.

Именно с ним она отправилась вечером в ресторан, нарядившись в облегающее платье экстремальной длины. За столиком артистка позировала на камеру, сжимая ему руку и демонстрируя кольцо на безымянном пальце. Что ж, не зря парень занимается привлечением внимания публики.

Также парочка засветилась танцующей медленный танец. Обычных переминаний с ноги на ногу им не хватило, и Оля решила показать какое-то виртуозное па с задиранием вверх ноги. Видимо, память о «Ледниковом периоде» и заученным движениям дала о себе знать.

В итоге артистка настолько увлеклась, что совершенно забыла про свое облегающее платье, которое и без того было слишком коротким. Юбка задралась до трусов, позабавив публику вокруг, да и сама Оля не сдержала смеха.

В целом танец Бузовой и Богославского трудно назвать изящным, знаменитость даже в какой-то момент не удержалась на своих каблучках, покачнулась, но вовремя получила поддержку партнера. Тем не менее, Ольга не постеснялась показать видео с этими телодвижениями в личном блоге.

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