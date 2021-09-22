«Мне очень обидно за его жену»: Ольга Бузова о том, что бывший муж Дмитрий Тарасов никак не может ее забыть

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что давно не следит за жизнью многодетного футболиста Дмитрия Тарасова.

Поющая телеведущая Ольга Бузова пять лет назад рассталась со своим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.

С тех пор она стала мегазвездой и популярной певицей, а он — трижды женатым многодетным папой.

Сейчас Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко, вновь готовятся стать родителями.

А не так давно Дмитрий Тарасов анонсировал собственный марафон о счастливой семейной жизни, которую построил, учитывая ошибки прошлых браков. Для рекламы этого курса в Сети футболист использовал снимки Ольги Бузовой.

Все ждали, что теледива предъявит претензии бывшему мужу, но она только пожалела Тарасова и его жену.

«Я давно не слежу за его жизнью, хотя всегда очень долго переживаю расставания, потому что эта любовь — часть меня. Что я могу сказать? Во-первых, мне очень обидно за его жену, что Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их. А во-вторых, знаете, нужно быть, а не казаться. Мой бывший муж, который говорил, что одна из причин развода в том, что я часто сидела в «Инстаграме», сейчас, насколько понимаю, стал блогером», — высказалась Ольга Бузова в беседе с изданием «Антенна-Телесемь».

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