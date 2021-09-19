Шоу «Звезды в Африке»: в каких условиях знаменитости жили на проекте

«Без юмора — никуда!»

О сколько их упало в эту бездну! «Последний герой», «Сердце Африки», «Остров», «Двенадцать негритят», «Большое приключение», «Фактор страха», «Крутой маршрут»… И все равно нет отбоя от зрителя, жаждущего острых ощущений.

Как приятно наблюдать за изнеженными люксом звездами, что жарятся в африканском пекле, бегут в ужасе от змей и с омерзением глотают гигантских тараканов! И вот очередное шоу в подобном формате выходит на ТНТ. Проект «Звезды в Африке», как нетрудно понять из названия, окунет сытых обитателей шоу-бизнеса в капкан джунглей с множеством ловушек — снимали его в знаменитой провинции Лимпопо, что в Южно-Африканской Республике. Проводниками селебрити в мир голода и перманентного стресса стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Что как бы должно настроить участников на позитивный лад.

«Звезды выживают в реальных джунглях среди львов, жирафов и носорогов, — написал в Инстаграме Галустян, объясняя концепцию проекта. — Но еще интереснее будет посмотреть, как же они уживутся друг с другом — особенно в условиях голодовки. Мы с Олей проверим на прочность их терпение, нервные клетки, готовность прийти на помощь друг другу и чувство юмора. Потому что без юмора в таких условиях — никуда».

Суть проекта хрестоматийная: героев, которым разрешили взять с собой небольшой пакетик предметов первой необходимости, подвергают лютым испытаниям, задача — остаться в живых.

— Африка — это всегда опасность, — тонко подмечает Ольга. — Нам и в детских сказках говорили не ходить в Африку гулять, и во взрослом возрасте мы видим всех этих смертоносных насекомых, животных, змей, которыми Африка кишит. Тут смертоносная и одновременно очень красивая природа. В общем, это идеальное место, чтобы разбить лагерь для реалити-шоу. Мы именно это и сделали.

Денежки придется отдать

Если Бузова отвечает за реалити-составляющую (кто, как не многолетняя ведущая шоу «Дом-2», знает в этом толк), то Галустян, конечно, за юмор. В непроходимых джунглях 15 участников попробуют сохранить оптимизм и радостную улыбку.

Соревноваться будут представители русского шоу-бизнеса, спорта и интернета. Больше всего среди них, как обычно, героев «вселенной ТНТ»: Анна Хилькевич, Виктория Боня, Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Андрей Гайдулян, примкнувшие к ним спортсмены Вячеслав Малафеев и Алексей Ягудин, а также несколько блогеров.

Главная фишка шоу — можно сдаться, постучать по татами. Для этого необходимо выкрикнуть издевательское заклинание: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» В этом случае испытание мгновенно заканчивается, но все участники остаются без еды (и, как в армии, бьют потом слабака, из-за которого всех наказали). По итогам каждого выпуска выгоняют одну из звезд.

До финала дойдут лишь трое. Победитель получит пять миллионов рублей. Правда, продюсеры уже решили за участников, что отправят выигранные ими деньги на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды. Так что мотивация у тех, кто должен погибать за корку хлеба, убегая от разъяренного носорога в знойном Лимпопо, так себе.

«Звезды в Африке», с 19 сентября.

По воскресеньям/20.00

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