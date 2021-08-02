Смешно до слез: Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына

Футболист готовится стать отцом в четвертый раз.

Футболист Дмитрий Тарасов, больше прославившийся благодаря своей личной жизни, нежели спортивными достижениями, готовится снова стать отцом. На этот раз бывший муж Ольги Бузовой и его нынешняя жена Анастасия Костенко ждут сына. У футболиста это будет уже четвертый ребенок.

Беременность Костенко длится уже 25 недель. Девушка каждую неделю отмечает в календаре, на сколько уже приблизилась к встрече с сыном. А Тарасов пытается подготовиться к новой роли отца мальчика. Общаясь с подписчиками в своем микроблоге, мужчина делится впечатлениями, ожиданиями, планами, и рассекретил имя будущего сына.

«Анастасия Костенко хочет Артур», — ответит многодетный отец.

По всей видимости, мужчина не в восторге от желания жены, поскольку поставил смеющийся до слез эмодзи.

Добавим, старшей дочери Дмитрия Тарасова Ангелине уже 12 лет, и она часто бывает у отца в гостях. Две младшие девочки-погодки – годовалая Ева и двухлетняя Милана – родились в браке с Анастасией Костенко.

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