«Зачем троллишь Бузову?»: Тарасов сообщил, что между ним и Ольгой существует договоренность

Бывший игрок «Локомотива» и экс-муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продолжает получать хейт в свой адрес. Один из поклонников спросил его в соцсетях – зачем он троллит Бузову. На что он ответил так:

«У нас с Ольгой есть договоренности».

Вероятно, речь идет об истерике, которую устроила певица в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Ей не понравилось, как с ней общался Дмитрий Губерниев. Комментатор позволил себе ироничное высказывание, уличающее Олю в алкоголизме. В ответ звезда назвала телеведущего дном и разрыдалась на глазах у ошарашенных зрителей.

Тарасов, комментируя эту ситуацию, предположил, что Ольга не до конца поняла, что именно Губерниев имел ввиду и якобы тот вряд ли хотел ее обидеть.

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