«Как все похожи, особенно глаза»: Петров поделился редким семейным снимком с мамой, сестрой и племянницей

Александр Петров рассказал, что недавно купил квартиру своей мечты в два этажа и показал ее публике на YouTube-канале AD Russia. В ней оказалась даже сауна, но любимым местом актера является сеть, натянутая на втором этаже, в которой можно отдыхать, как в гамаке.

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В новой квартире Александр Петров живет со своей девушкой Стасей Милославской, тоже актрисой. Артисты пока не спешат узаконивать своих отношений, хотя частенько говорят на публике о своей любви.

У Александра Петрова вообще хорошо складываются отношения с женщинами и далеко не только в любовном смысле. Например, артист очень привязан к своей маме Алевтине, сестре Екатерине и племяннице Полине. Он до сих пор любит проводить с ними свободное время.

В личном блоге Петров показал одну из прогулок со своими любимыми родственницами. Артист вышел с ними на променад у Москвы-реки неподалеку от Красной площади.

«С девчонками на районе», — подписал он кадр.

Многие фолловеры в очередной раз поразились, как все родственники похожи друг на друга. Судя по всему, наследники Алевтины Петровой унаследовали внешность именно от нее.

«Как все похожи, особенно глаза», «Очень все похожи. У племянницы взгляд, как у знаменитого дяди», «Невероятно, у всех одинаковые глаза», «Все голубоглазые», «Вот это все голубоглазые, красивые!» — написали люди в комментариях.

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