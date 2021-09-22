Апартаменты мечты: Александр Петров показал свою квартиру с сауной и сеткой для отдыха

Актер Александр Петров в интервью для YouTube-канала AD Russia провел экскурсию по своей «квартире мечты». В апартаментах он с недавних пор проживет вместе с возлюбленной актрисой Стасей Милославской.

Как отметил актер, он всегда мечтал, чтобы у него была открытая квартира. Кроме того, Петров хотел, чтобы обязательно был второй этаж. По его словам, это навеяно голливудскими фильмами.

На первом этаже в квартире есть гостиная. Здесь же кухня, ванная комната и сауна. На втором этаже — спальня. В ней есть телевизор и кровать. Из комнаты открывается вид на огромную веранду. В квартире есть и креативные уголки. Например, на втором этаже натянута огромная сетка, на которой можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Сам Петров считает, что это самое классное место в его квартире.

Напомним, что Александр Петров – один из самых популярных российских актеров. Последний год он живет вместе со Стасей Милославской, с которой сблизился на съемках картины «Стрельцов».

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