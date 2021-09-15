Узкое лицо, фарфоровая кожа и светлые локоны: Пугачева поделилась нежным селфи с подписчиками

Аллу Пугачеву в ее 72 года невозможно назвать ни бабушкой, ни просто пожилой женщиной. Ее энергии и страстному желанию хорошо выглядеть могут позавидовать дамы и вдвое моложе артистки.

Звезда следит за последними трендами и смело включает в свои аутфиты молодежные образы. Накануне, к примеру, она засветилась на вечеринке у друзей в динамичном луке с кожаной косухой, необычной двухуровневой юбкой и облегающем лонгсливе с ремнем на линии талии.

Также Алла Пугачева стала отказываться от своих фирменных рыжих кудрей, появляясь на публике то со стрижкой каре, то с длинными прямыми волосами, то с собранными в аккуратную прическу. Кроме того артистка стала более активно экспериментировать с оттенками. Совсем недавно она появлялась в свете с практически платиновыми волосами, а на новом селфи она носит золотистые локоны с мелированными, почти белыми прядями.

На обнародованном в Instagram фото цвет ее кожи выглядит фарфоровым, а сам овал лица — узким, чуть заостренным. В макияже знаменитость поставила акцент на глаза, выделив их подводкой, а вот помаду на губы нанесла спокойную, натуральную. Как всегда, снимок звезды вызвал шквал эмоций у ее фолловеров. Люди в очередной раз удивились, как хорошо и молодо выглядит их любимица.

«Самая красивая», «Алла, вы в прекрасной форме!», «Алла Борисовна, вы очаровательны!», «Алла Борисовна, вы прекрасны и душой, и ликом своим. Бесконечно вами любуюсь», «Как вам идет такой цвет волос!» — написали пользователи Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.