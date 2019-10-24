Как достать эксклюзив: Собчак познакомилась с мамой Александра Петрова

Ксения Собчак познакомилась на премьере фильма «Текст» с мамой актера Александра Петрова, Алевтиной. Родительница звезды оказалась простой женщиной-медработником. По ее словам, папа артиста тоже далек от шоу-бизнеса, он работает инженером-электриком.
Впрочем, у родителей актера все-таки есть артистические таланты. Мама Александра вела в школе и техникуме, где училась, радиопрограммы, а папа – до сих пор хорошо поет и играет на гитаре.
Саша, по словам родительницы, всегда обладал потрясающим чувством юмора, поэтому рано пошел играть в КВН, ну а потом стал актером. Однако прежде, чем стать знаменитостью, Петров успел поработать продавцом в магазине и на рынке, а также разнорабочим на бетонном заводе, где, по словам мамы, «надорвался немножечко».
Ксения на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» спросила актера про этот факт его биографии. Петров немного посмеялся над своим «надрывом», сказав, что это маме так видится. Однако рассказал, чем занимался на заводе.
«Плитку делал, заборы… Заливаешь вначале бетон в формочки. Потом целый день отколачиваешь от них готовую плитку, складываешь в стопочки на поддон. Чем больше сделаешь – тем больше заработаешь. Я не помню, сколько тогда зарабатывал, помню, что телефон смог купить. Кнопочный. Siemens, наверное», — признался любимец публики.