Как достать эксклюзив: Собчак познакомилась с мамой Александра Петрова

Ксения Собчак познакомилась на премьере фильма «Текст» с мамой актера Александра Петрова, Алевтиной. Родительница звезды оказалась простой женщиной-медработником. По ее словам, папа артиста тоже далек от шоу-бизнеса, он работает инженером-электриком.

Впрочем, у родителей актера все-таки есть артистические таланты. Мама Александра вела в школе и техникуме, где училась, радиопрограммы, а папа – до сих пор хорошо поет и играет на гитаре.

Саша, по словам родительницы, всегда обладал потрясающим чувством юмора, поэтому рано пошел играть в КВН, ну а потом стал актером. Однако прежде, чем стать знаменитостью, Петров успел поработать продавцом в магазине и на рынке, а также разнорабочим на бетонном заводе, где, по словам мамы, «надорвался немножечко».

Ксения на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» спросила актера про этот факт его биографии. Петров немного посмеялся над своим «надрывом», сказав, что это маме так видится. Однако рассказал, чем занимался на заводе.