«Засосало?»: Бузова в тесных мандариновых трусиках рассмешила народ видом сзади

Звезда в Турции отказалась от диеты и позволяет публике наслаждаться снимками со своим пополневшим телом.

Ольга Бузова прилетела на отдых в Турцию, где встретилась с Сергеем Лазаревым. Не обошлось здесь без кокетства со стороны 35-летней певицы и интригующих намеков.

«Твоя любовь — это так красиво», — подписала звезда совместный снимок с экс-бойфрендом Леры Кудрявцевой.

Естественно, в комментариях под этим фото многие стали спрашивать, а не пара ли они случайно. В то же время многие заметили, что Ольга Бузова выставила фото без ретуши, не стесняясь несовершенств своей фигуры и кожи.

В то же время артистка сообщила поклонникам, что на отдыхе она попрощалась с диетой и стала активно демонстрировать свои пышные части тела в тесном мандариновом купальнике, который буквально впивался в «филейные части» ее борта. Это не ускользнуло от глаз подписчиков Оли, спровоцировав многочисленные шуточки по этому поводу.

«Трусики засосало?», «Фото — бомба», «Ага, бомба в трусах», «Обычное тело, вовсе не бомба, даже не петарда», «Рисковая, труселя треснуть могут», «Мало половин», «Дать деньжат на купальник по размеру? Я — миллионер», — написали в комментариях люди.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.