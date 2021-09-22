Рекомендовано полным: Нетребко после рекомендаций Васильева умело улучшила фигуру в платье с оптическими иллюзиями

Правильные полоски, которые присутствуют в принте наряда, визуально стройнят и сужают силуэт.

Оперная дива Анна Нетребко на своем юбилейном вечере в Кремле предстала в силуэтном платье с мерцающим эффектом, выгодно показав фигуру и подчеркнув талию. О таких нарядах ранее рассказывал Александр Васильев.

Историк моды рекомендовал их пышным женщинам с лишними объемами в верхней части тела. Эти платья визуально вытягивают фигуру, вырисовывают более тонкую линию в области талии, делают внешний вид изящнее и стройнее.

А все благодаря правильному расположению и сочетанию вертикальных и горизонтальных полосок. Эти наряды изобрела еще в советское время российская ученая София Беляева-Экземплярская и описала их в своих трудах. Модельеры по всему миру взяли модель с оптическими иллюзиями на вооружение и с успехом используют этот принт по сей день.

Отметим, что ранее в похожем платье появлялась на публике другая отечественная звезда – певица Жасмин.

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