Голубоглазая красавица в сирени: Пегова устроила фотосессию на деревенском лугу

Актриса в настоящий момент занята на съемках в пушкинских местах.

Работа киноактера во время съемок, особенно если они проходят далеко за пределами Москвы, совсем непроста. Многочасовые смены и жизнь в полях (часто в буквальном смысле слова) может понравиться далеко не каждому. Однако есть в ней и много приятного. Например, признание публики или возможность повидать мир.

Ирина Пегова старается из каждого мгновения своей жизни получать удовольствие и пользу. Находясь на съемках в селе Велье в Пушкиногорском районе Псковской области, она активно знакомится с местными достопримечательностями и красотами. Артистка уже посетила находящуюся поблизости Изборгскую крепость, Святоуспенский Святогорский монастырь, возложила цветы на могилу Пушкина и устроила фотосессию в сирени на деревенском лугу.

На фоне сочных природных оттенков ее голубые глаза заиграли особенно ярко. А поклонники впечатлились естественностью и привлекательностью своей любимицы.

«Такие красивые — сирень и вы!», «Потрясающе красиво!», «Красота! Как будто почувствовала запах сирени!», «Незабудка», «Вот она — настоящая русская красота», — написали Пеговой фолловеры в комментариях Instagram.

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