Как одеться в ретро, чтобы быть в тренде
Видео
«РазГРОМный обзор»: стилист оценил самые эффектные наряды с Премии Муз-ТВ
Видео

«Оптические иллюзии»: Васильев показал платье, принт которого мгновенно стройнит

Простой рисунок был разработан когда-то советской ученой.

«Оптические иллюзии»: Васильев показал платье, принт которого мгновенно стройнит
Александр Васильев. Фото: Global look press

Александр Васильев представил публике «Модного приговора» на Первом канале платье с эффектом стройности. Фигура зрительно становилась стройнее благодаря полоскам, которые были расположены не только по вертикали, но и диагонально, как бы вырисовывая необходимые линии.

«Оптические иллюзии черно-белых полос – это вовсе не пьяный шлагбаум, как подумали некоторые. Это совсем другая идея – сокращение объемов, знаменитая теория теоретика моды Софии Беляевой-Экземплярской, которая создала ее еще в 1930-е годы», — прокомментировал наряд историк моды.

«Шикарно просто! Стилисты подобрали красивое платье и эти полосочки придают игривость», — высказалась Надежда Бабкина.

Смотрите также

Тэги

Александр Васильевкрасивое платьеМодный приговор