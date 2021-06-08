«Оптические иллюзии»: Васильев показал платье, принт которого мгновенно стройнит

Александр Васильев представил публике «Модного приговора» на Первом канале платье с эффектом стройности. Фигура зрительно становилась стройнее благодаря полоскам, которые были расположены не только по вертикали, но и диагонально, как бы вырисовывая необходимые линии.

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«Оптические иллюзии черно-белых полос – это вовсе не пьяный шлагбаум, как подумали некоторые. Это совсем другая идея – сокращение объемов, знаменитая теория теоретика моды Софии Беляевой-Экземплярской, которая создала ее еще в 1930-е годы», — прокомментировал наряд историк моды.

«Шикарно просто! Стилисты подобрали красивое платье и эти полосочки придают игривость», — высказалась Надежда Бабкина.