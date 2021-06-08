«Очень омолаживает!»: Васильев рассказал, почему зрелым женщинам стоит носить пастельные тона

«Модный приговор» Первого канала преобразил зрелую даму, первый шаг, по традиции, сделала «народный стилист». И уже первый выход участницы проекта произвел фурор. Ведущие, а также гости студии пришли в восторг от комплекта в нежных оттенках с асимметричным кардиганом и брюками.
«Очень омолаживает!» — прокомментировал его Васильев.
Оказалось, что секрет освежающего эффекта кроится в оттенке выбранного наряда.
«Элегантный возраст требует элегантных цветов, а здесь все цвета пастельные, очень лицеприятные, идут к цвету волос нашей героини и к ее статусу», — прокомментировал историк моды.
Эвелина Хромченко заметила, что этот комплект отлично подойдет для похода в кафе в компании близких.