«Очень омолаживает!»: Васильев рассказал, почему зрелым женщинам стоит носить пастельные тона

Историк моды пришел в восторг от кардигана, который подобрали для героини шоу.

«Модный приговор» Первого канала преобразил зрелую даму, первый шаг, по традиции, сделала «народный стилист». И уже первый выход участницы проекта произвел фурор. Ведущие, а также гости студии пришли в восторг от комплекта в нежных оттенках с асимметричным кардиганом и брюками.

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«Очень омолаживает!» — прокомментировал его Васильев.

Оказалось, что секрет освежающего эффекта кроится в оттенке выбранного наряда.

«Элегантный возраст требует элегантных цветов, а здесь все цвета пастельные, очень лицеприятные, идут к цвету волос нашей героини и к ее статусу», — прокомментировал историк моды.

Эвелина Хромченко заметила, что этот комплект отлично подойдет для похода в кафе в компании близких.

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