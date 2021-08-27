«Не вижу Камиллу королевой»: принц Чарльз может передать трон сыну

Старший сын британской королевы принц Чарльз является первым престолонаследником. Пока Елизавета II, несмотря на почтенный возраст, а в апреле ей исполнилось 95 лет, не планирует покидать трон. Тем не менее, Чарльз готов стать королем в любой момент. Однако как утверждает королевский эксперт Стюарт Пирс, он может передать трон своему старшему сыну, принцу Уильяму.

«Я не вижу Камиллу королевой. Принц Чарльз может отказаться от трона, ведь конституционный закон может быть изменен, потому что, в конце концов, мы живем в необычные времена», — цитирует Express Пирса.

Добавим, что в следующем году Елизавета II отметит свой юбилей правления Великобританией. Празднования, посвященные 70-летию, пройдут в июне.

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