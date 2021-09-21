«Он генетически поцелованный»: Лолита Милявская призналась, что восхищена Моргенштерном

Как отметила певица, она в восторге от творчества рэпера.

Певица Лолита Милявская в беседе с Антоном Красовским в рамках его программы «Антонимы» призналась, что восхищена творчеством рэпера Моргенштерна.

«Я перепела песню Моргенштерна «Кадиллак» с симфоническим оркестром. Но у меня всего миллион с чем-то прослушиваний, а у него сто миллионов. Это культовая песня. Я вообще обожаю Моргенштерна». Лолита Милявская

«Какая же мразь! Сто миллионов прослушиваний. Господи!» — заметил шокированный Антон Красовский.

«Потому что он умный. Он генетически поцелованный. Я не знакома с его семьей, но я считаю, что на ровном месте столько талантов не бывает. Он — трудяга. Человек, который развивался и развивается дальше», — заметила Лолита Милявская.

Напомним, что Моргенштерн — один из самых популярных рэперов в стране. У него огромная армия поклонников.

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