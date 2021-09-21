«Фу, блин. Можно не вспоминать»: Лолита Милявская негативно высказалась о своем последнем муже

Исполнительница с неохотой сегодня говорит о Дмитрии Иванове.

Певица Лолита Милявская в беседе с Антоном Красовским в программе «Антонимы» нелестно высказалась о своем последнем муже — тренере по игре в сквош Дмитрии Иванове.

«Точек в мире, где нет агрессии, просто не осталось. И каждый ищет, где бы подзаработать на агрессии. Мои агрессивные периоды, если они были, связаны с личной жизнью», — заявила звезда.

«Ну с Димой?» — заметил Красовский.

«Фу, блин. Можно не вспоминать». Лолита Милявская

«Я не могу не вспоминать его. Он очень красивый», — стал провоцировать подругу Красовский.

«Тебе это всегда в нем не нравилось. Успокойся. На протяжении жизни я позволяла себе агрессию, потому что очень долго что-то подавляла. А потом я выстреливала как пружина», — сказала Лолита.

Напомним, что Лолита Милявская и Дмитрий Иванов развелись со скандалом. Исполнительница считала, что тренер по игре в сквош ей изменял во время брака.

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