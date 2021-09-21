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«Меня это впечатлило»: Лолита Милявская объяснила, почему не стала оскорблять мать Евгения Миронова

Как отметила певица, она с трудом сдержалась.

«Меня это впечатлило»: Лолита Милявская объяснила, почему не стала оскорблять мать Евгения Миронова
Лолита Милявская. Фото: Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская в беседе с Антоном Красовским в рамках программы «Антонимы» призналась, что у нее было большое желание послать на три буквы мать актера Евгения Миронова Тамару Петровну. Эта женщина долгие годы работала продавцом, а потом сборщиком елочных игрушек на заводе.

Евгений Миронов с мамой
Евгений Миронов с мамой. Фото: Globallookpress.com

Ранее в одном из ток-шоу женщина заявила Лолите в лицо, что она плохая мать, потому что ее дочь Еву воспитывала бабушка.

«Я была поражена. Она сказала, что нормальная женщина занимается ребенком. Из-за того, что это мама великого русского артиста я не могла сказать все, что думаю. Меня это впечатлило. Для меня это была прививка».

Лолита Милявская

Как отметила Лолита, не послала женщину на три буквы она только из-за уважения к ее сыну.

Напомним, что дочь звезды Еву воспитывала мать Лолиты. Яркая исполнительница была все время на гастролях. При этом Милявская отмечала, что она не могла таскать по концертам наследницу. Она бы просто убила ее нервную систему.

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