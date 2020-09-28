«Милые бранятся – только тешатся»: Копенкина высказалась после расставания Шаляпина с миллионершей

Как отметила бывшая жена музыканта, она думает, что певец наладит отношения со своей второй половинкой.

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина, безнесвумен Лариса Копенкина, высказалась после слухов о том, что музыкант расстался с миллионершей из Канады по имени Татьяна. Поговаривали, что женщина купила квартиру в Москве исполнителю и долгое время его содержала, но в итоге не выдержала его поведения и ушла.

«Даже не знала, что они расстались. Я отдыхала за границей, и меня не было в Москве больше трех недель. Но ведь милые бранятся — только тешатся! Возможно, они еще и будут вместе». Лариса Копенкина

Также Копенкина заметила, что не верит в слова пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна ранее уверяла, что у нее во время совместной жизни с Шаляпиным ни разу не было секса. Как считает Копенкина, это откровенная ложь. По ее словам, пианистка никогда бы не смогла так преобразиться, если бы не занималась с Шаляпиным любовью, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин были в браке два года — с 2013-го по 2015-й. Они познакомились во время отдыха на Ямайке.