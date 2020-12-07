«Жизнь удалась»: 63-летняя Лариса Копенкина позирует в бикини

Бизнесвумен Лариса Копенкина, прославившаяся сначала браком, а затем скандальным разводом с Прохором Шаляпиным, обожает лето и устраивает его себе практически круглый год. Когда в Москву приходит зима, женщина отправляется в какую-нибудь жаркую страну и оттуда разогревает поклонников своими горячими снимками в Instagram.

В эти дни Лариса Копенкина чиллит в Танзании. Красотка запечатлела себя на берегу Индийского океана в бикини. Экс-супруга Прохора Шаляпина сделала фото в полный рост, так что можно рассмотреть ее фигуру во всех подробностях.

63-летняя дива пожелала всем отличного понедельника и попросила фанатов не хандрить, а найти поводы для того, чтобы улыбнуться.

«Море есть, солнышко светит, жизнь удалась», — подписала горячий снимок Лариса Копенкина.

Поклонники благодарят бизнесвумен за смелость, позитив и полное отсутствие комплексов.

«Красивая, стройная, смелая, самодостаточная Лариса! Спасибо вам за ваши горячие репортажи», «Какая вы классная, Лара!», «Отлично выглядите! Как всегда!» — высказываются фанаты Копенкиной.

Смотрите также