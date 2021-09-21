«Общаемся уже больше года»: Шаляпин познакомил Копенкину со своей новой женой-миллионершей

Бывшая супруга певца даже ездила на его свадьбу в США, но у нее возникли проблемы на границе.

Прохор Шаляпин является известным певцом. Он также не раз становился героем ток-шоу. Молодой артист выяснил отношения на публике с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Они два года прожили в браке, но потом развелись. Также Прохор публично встречался с моделью Анной Калашниковой. Когда он узнал, что девушка родила ребенка не от него, то бросил невесту.

Но уже около года Шаляпин строит отношения с 42-летней миллионершей из Канады Татьяной Клаудиа Девис. А не так давно он увиделся с ней в США, где они тайно сыграли свадьбу. Певец пока не раскрывает подробности торжества. Он вернулся в Москву, но без супруги, так как она заболела. В это время Копенкина тоже обрела счастье в личной жизни. Она объявила о помолвке с долларовым миллиардером Василием Райским. Они устроили вечеринку по такому случаю.

Выяснилось, что Прохор и Лариса знакомы с новыми вторыми половинками друг друга. Василий заверил, что не ревнует свою невесту к бывшему мужу.

«Я в себе уверен. И, кстати, с Прохором мы знакомы. Даже больше скажу: мы учились вместе. Я — в музыкальном институте, а он — в нашем колледже», — вспомнил бизнесмен.

А вот Копенкина подчеркнула, что всегда будет общаться с Шаляпиным. Она также не стала скрывать, что знакома с его женой и даже поддерживает с ней связь.

«С Таней знакомы, дружим и общаемся уже больше года, постоянно созваниваемся. Я даже ехала к ним на свадьбу в Америку, но на границе меня не выпустили: закончилась виза. Сейчас Таня по-прежнему в реанимации, на мои сообщения пока не отвечает. Но я уверена, что она поправится», — рассказала экс-жена певца.

К слову, на этот раз она собирается подписать с возлюбленным брачный контракт. Также Копенкина намекнула, что подумывает о возможности завести ребенка с помощью суррогатной мамы. Свадьба пары уже намечена на 23 октября, пишет «Комсомольская правда».

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