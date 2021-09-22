«Очень много грешила, пила»: стало известно, почему Васильева ушла в монастырь

Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. Приняв постриг, звезда советских фильмов стала инокиней Василисой. На днях она дала интервью своему сыну, протоиерею Дмитрию Рощину, которое вызвало бурное обсуждение в Сети. Так, Васильева сравнила интеллигенцию с сатанинским началом. Этот момент вызвал недоумение у многих коллег актрисы, в том числе и у писательница и жены Бориса Щербакова Татьяны Бронзовой.

«Когда Катя так резко говорит об интеллигенции («сродни сатанинскому началу»), она судит по себе. Катя очень много грешила. Пила… Но это не такой уж большой грех, были и другие – в личной жизни, по отношению к сыну, к мужьям… При этом Катя совершенно не злой человек, козней никому не устраивала в театре, не интриговала. Но если человек уходит в монастырь отмаливать грехи, значит, грехов на нем много. Что отмаливать, если ты никому плохого не делал?», — цитирует Бронзову «Комсомольская правда».

Напомним, за свою актерскую карьеру Екатерина Васильева снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных – «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи».

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