«Это сродни сатанинскому началу»: Екатерина Васильева призвала отправить интеллигенцию в шахты

Как отметила актриса, для нее интеллигенция – растлители людей и молодежи.

Актриса Екатерина Васильева в интервью своему сыну Дмитрию Рощину на YouTube канале «153ГОРЫ» призвала отправить творческую интеллигенцию в шахты.

«Мне внушили, что очень важно был артисткой. Это прямо важнее важного. Я верила в это очень долго. И любила это дело. В театре любила играть», — заметила актриса.

«Скажи мне, пожалуйста. Интеллигенцию часто называют совестью нации или элитой. Вот мы с тобой по происхождению, или в глазах людей, некая элита. Что для тебя элита страны? Как она должна выглядеть и как себя вести? Это очень важно», — спросил Рощин мать.

«Это очень важно. Все в монастырь. Всем каяться», — заявила Васильева.

«А кто будет работать? Ну чтобы поезда ездили. Самолеты летали», — задал логичный вопрос Рощин.

«В шахты. Интеллигенцию в шахты. Это самое тяжелое, что есть. Простите меня, интеллигенция. Но сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Талантливая, но опасная. Сколько народа совратила. Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу». Екатерина Васильева

Напомним, что 76-летняя Екатерина Васильева сейчас инокиня Василиса. Актриса живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска. Она народная артистка РСФСР.

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