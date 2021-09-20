«Назад к XV веку»: ушедшая в монахини актриса Васильева поразила заявлением о России

Звезда живет в монастыре и просит называть себя матушкой Василисой.

Недавно актриса Екатерина Васильева решила кардинально изменить свою жизнь и распрощалась с мирской жизнью. После пострига она живет в монастыре Зосимова пустынь, недалеко от Наро-Фоминска. Теперь звезда кино просит называть себя матушкой Василисой.

«Если бы я была президентом, я бы сделала православие государственной религией. И двинула туда — назад к ХV веку. Россия — это монастырь в планетарном масштабе», — заявила Васильева в YouTube-шоу своего сына — протоиерея Дмитрия Рощина.

Напомним, за свою актерскую карьеру Екатерина Васильева снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных – «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи».

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