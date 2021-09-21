«Невероятной красоты!»: Кадони бурно отреагировал на Орлову, засветившую грудь с соблазнительной впадинкой

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони признался, что глубокое декольте коллеги Ольги Орловой довело его до экстаза.

Телеведущий Влад Кадони всегда давал понять, что неровно дышит к своей коллеге, бывшей солистке группы «Блестящие» Ольге Орловой.

В его инстаграме периодические появляются совместные фото и видео с Ольгой Орловой. А на этот раз Влад Кадони публично заявил, что откровенный наряд Ольги Орловой действует на него возбуждающе.

Ведущая «Дома-2» поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в платье с глубоким декольте с открытыми плечами. Нежная кожа Ольги Орловой и ее переливающийся из-за отделки камнями наряд вызвали бурную реакцию Влада Кадони.

«Платье невероятной красоты! Я прям сижу и борюсь с собой», — написал в комментариях Влад Кадони.

Ольга Орлова на страстный выпад коллеги в свой адрес пока никак не отреагировала. Но и комментарий пока тоже не удалила.

Судя по всему, избранник телезвезды с пониманием относится к тому, что мужчины из окружения Ольги Орловой позволяют себе выражать публично эмоции подобного толка.

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