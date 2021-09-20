«Я шел к этому два года»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони купил дом в Подмосковье

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони поделился прекрасной новостью с подписчиками микроблога. Он продал свою квартиру, погасил одну ипотеку и взял другую, чтобы купить собственный дом.

Влад Кадони признается, что до новоселья еще очень далеко, сначала предстоят отделочные работы, которые потребуют финансовых вложений, нервов и сил.

«Я шел к этому два года. Были свои сложности, придет время, я расскажу о них. Сейчас хочется просто расслабиться и насладиться. И плевать, что ипотека, это все равно свое. Свой кусочек земли и свой настоящий дом!» — написал Влад Кадони в микроблоге.

В посте он проиллюстрировал снимки своего нового жилища. Пока там одни кирпичные стены, что Влада Кадони совершенно не расстраивает.

Подписчики телеведущего тут же принялись поздравлять его с приобретением. Среди тех, кто в числе первых отозвался на пост и искренне порадовался за Влада Кадони, бывшие и нынешние участники «Дома-2».

Даня Сахнов, например, даже предложил Владу Кадони поселиться у него на время ремонта.

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