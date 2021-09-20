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«Я шел к этому два года»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони купил дом в Подмосковье

Известный телеведущий Влад Кадони показал, как выглядит его новое жилище.

«Я шел к этому два года»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони купил дом в Подмосковье
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони поделился прекрасной новостью с подписчиками микроблога. Он продал свою квартиру, погасил одну ипотеку и взял другую, чтобы купить собственный дом.

Влад Кадони признается, что до новоселья еще очень далеко, сначала предстоят отделочные работы, которые потребуют финансовых вложений, нервов и сил.

«Я шел к этому два года. Были свои сложности, придет время, я расскажу о них. Сейчас хочется просто расслабиться и насладиться. И плевать, что ипотека, это все равно свое. Свой кусочек земли и свой настоящий дом!» — написал Влад Кадони в микроблоге.

В посте он проиллюстрировал снимки своего нового жилища. Пока там одни кирпичные стены, что Влада Кадони совершенно не расстраивает.

Так пока выглядит дом Влада Кадони изнутри
Так пока выглядит дом Влада Кадони изнутри. Фото: instagram.com/domkadoni/

Подписчики телеведущего тут же принялись поздравлять его с приобретением. Среди тех, кто в числе первых отозвался на пост и искренне порадовался за Влада Кадони, бывшие и нынешние участники «Дома-2».

Даня Сахнов, например, даже предложил Владу Кадони поселиться у него на время ремонта.

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