Темные волосики и «царапки» на ручках: Лиза Арзамасова с сыном на руках вышла на связь со зрителями

Недавно ставшая мамой звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в этом году пропустила фестиваль театра и кино «Амурская осень», который открылся в это воскресенье, 12 сентября, в Благовещенске. Но актриса сумела предстать перед его гостями и публикой во время сеанса видеосвязи, который устроили организаторы.

Лиза Арзамасова пообщалась с коллегами и посетителями фестиваля, находясь в одной из комнат своего особняка. Она сидела на диване со множеством подушек, рядом поставила статуэтку в виде журавлика, которыми награждают победителей фестиваля «Амурская осень»

На руках Лиза Арзамасова держала маленького сына Левушку.

«Дорогие амурчане, дорогая «Амурская осень»! За много-много лет я впервые не приехала на фестиваль по очень уважительной причине. Мне кажется, как хорошо, когда и журавль дома, и Лев на руках», — сказала Лиза Арзамасова.

Молодая мама не стала надевать чепчик на головку сына, так что видно, что малыш темноволосый – в своего папу Илью Авербуха. На ручках у Левы «царапки» — специальные варежки для новорожденных малышей, чтобы они случайно не покорябали сами себя.

Напомним, Лиза Арзамасова стала мамой 14 августа. А накануне, 11 сентября, она уже вышла на сцену впервые после родов. Лиза Арзамасова выступила в парке Зарядье на концерте в честь Дня Москвы.

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