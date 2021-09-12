«Хорошо, если вообще не забудешь одеться»: Лиза Арзамасова призналась, что едва справляется с маленьким сыном

Молодая мама Лиза Арзамасова рассказала, что новорожденный наследник ведет себя далеко не идеально.

Актриса Лиза Арзамасова, месяц назад впервые ставшая мамой, уже на себе ощутила не только нежность и трепет первых дней общения с младенцем, но и столкнулась с трудностями. Маленький ребенок постоянно требует к себе внимание.

И несмотря на то, что рядом с Лизой Арзамасовой верная помощница в лице ее мамы, актрисе тоже хватает забот.

На днях она жаловалась, что сын не очень хорошо спит ночью, а теперь продолжила рассказ о маленьком Леве, заявив, что иногда так устает, что вполне может забыть об элементарных вещах. Таких, как одеться.

«Лев Ильич пока не дает шансов договориться, — рассказала Лиза Арзамасова в микроблоге. – И, если рядом никого нет, хорошо, если вообще не забудешь одеться. Но надеюсь, что через годы ему приятно будет смотреть снимки первых дней гармонии».

Пост Лиза Арзамасова сопроводила фото, которое было сделано во время прогулки. В кадре – маленький Левушка, спящий в коляске, и его мама. Лиза Арзамасова нарядилась на прогулку в тон со средством передвижения сына, — в кардиган песочного оттенка.

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