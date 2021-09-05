«Лева с бабушкой»: недавно родившая Лиза Арзамасова вышла в свет с мужем Ильей Авербухом и пасынком

Актриса Лиза Арзамасова меньше месяца назад впервые стала мамой. Звезда сериала «Папины дочки» явно дает понять, что не намерена становиться затворницей только потому, что у нее появился маленький ребенок.

Лиза Арзамасова ведет активную светскую жизнь. Так, в минувшую субботу вместе с мужем Ильей Авербухом и пасынком, 17-летним Мартином Авербухом Лиза Арзамасова покинула дом, отправившись на мероприятие.

Об этом обстоятельстве на своей страничке в Instagram сообщил Мартин Авербух. Молодой человек поделился снимком, сделанным в лифте. В кадре трое – Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и автор фото Мартин Авербух.

«Собрались на субботнее мероприятие», — подписал он кадр.

Поклонницы тут же сделали комплименты троице и особенно красавчику Мартину. При этом они не забыли спросить, с кем же родители оставили его младшего брата Левушку.

«С бабушкой», — ответил Мартин Авербух.

Напомним, что это уже не первый выход на публику Лизы Арзамасовой после рождения сына Левушки. В минувшие выходные молодая мама посетила матч по пляжному футболу, поддержав Илью Авербуха и его сына Мартина – оба играли за команду «Старко».

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