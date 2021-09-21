Маленькая копия отца: Ургант показал младшую дочку Валерию в домашней обстановке

Иван Ургант уже давно стал популярным телеведущим. Его часто зовут вести концерты и свадьбы, но он запрашивает высокий гонорар за свою работу. В его копилке также множество ролей в кино. Но при этом Иван обладает особым чувством юмора и ловко выведывает тайны звезд у гостей, которые приходят к нему на передачу «Вечерний Ургант». А вот о своей жизни он рассказывает редко.

С первой женой Кариной у него не сложились отношения, как и с коллегой Татьяной Геворкян, с которой телеведущий прожил всего пять лет. А вот Наталья Кикнадзе стала его настоящей музой и спутницей. Они вместе воспитывают детей — 13-летнюю Нину и малышку Валерию. От прошлых отношений у избранницы Урганта есть взрослый сын Нико и дочка Эрика.

21 сентября телеведущий отпраздновал день рождения младшей наследницы. Он поделился редким фото с крохой. Валерия предстала за столом с ободком. Брюнетка улыбалась, уже отведав сладкий десерт.

«Я люблю тебя. 6», — написал Ургант.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что именинница очень похожа на своего папу. «Да, вы одинаковые», «Хоть кто-то на папу похож», «Папина дочка… однозначно», «Хорошенькая. Обе дочки похожи на папу», «Очень красивая», «Если бы Ваня был маленькой девочкой», «Какие знакомые глаза», — прокомментировали пост подписчики.

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