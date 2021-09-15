Накануне юбилея: Нетребко в бархатном костюме оверсайз и остроносых туфлях пришла к Урганту

Оперная дива впервые после смерти отца вышла в свет. Она приняла участие в шоу «Вечерний Ургант».

Анна Нетребко не скрывает, что привыкла много работать. Ее гастрольный график расписан на год вперед. Лишь во время пандемии она смогла несколько месяцев провести дома в Вене. В этом году артистка возобновила концерты. Все лето она ездила по Европе. Но недавно в ее семье случилось горе. Умер отец звезды Юрий Нетребко. Она приехала в Краснодар, чтобы проститься с ним.

18 сентября певица отметит юбилей. Она решила не отменять запланированный праздничный концерт. Ведущей вечера станет Яна Чурикова, а среди гостей будет даже Филипп Киркоров. Перед этим грандиозным событием Анна пришла на шоу к Ивану Урганту. В соцсети артистка поделилась кадрами, сделанным в студии передачи «Вечерний Ургант». Оперная дива облачилась в черный бархатный костюм оверсайз и остроносые туфли.

Мешковатый наряд скрыл изъяны ее фигуры и вытянул силуэт. Нетребко сделала неброский макияж и распустила волосы. Поклонники заметили, что она постройнела. К слову, многие также решили, что она стала похожа на Надежду Бабкину.

«Мой муж восхищается этой дивой», «Шикарная женщина», «Анна стала похожа на Бабкину, не сразу поняла кто это», «Шикарная гостья у вас сегодня! Будем с удовольствием смотреть», «Как она похудела», «Анна просто красотка, такая элегантная», «Очень красивая, прям восхищает», «Надо же, как похорошела», «Мне нравится ее стиль», «Прекрасная гостья», — прокомментировали пост подписчики.

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