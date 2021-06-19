«Мы поехали на родину!»: Иван Ургант запечатлелся с красавицей-дочкой в городе на Неве

Телеведущий Иван Ургант в Instagram разместил красивый снимок со своей наследницей — дочерью Ниной. Они вместе на машине уехали в Санкт-Петербург, где и родился когда-то звездный юморист. Надо отметить, что Нина с каждым годом превращается в точную копию своего отца. Они очень сильно похожи, что отметили в комментариях многие подписчики.

«Мы поехали на родину!» — подписал кадр телеведущий.

«Ваня, как же вы все-таки сильно похожи», «Дочка, судя по всему, похожа на Ивана даже больше, чем он сам на себя», «Красавчик-папа и красавица-доченька», «Красавчики отец и дочь», «Иван, вы с дочкой невероятно похожи. Словно одно лицо. Удачно вам провести время в родном Питере», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что дочь Нину Ивану Урганту подарила его вторая жена Наталья Кикнадзе. В этом году девушке исполнилось 13 лет. Также у пары есть еще одна общая дочь Валерия. Ей сейчас пять лет.

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