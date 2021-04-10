Очаровательная блондинка: Иван Ургант запечатлел красавицу-жену с подросшей дочкой

Иван Ургант является популярным телеведущим. В его копилке находятся также несколько фильмов. Обладатель превосходного чувства юмора знает тайны многих звезд, которые приходят к нему на передачу «Вечерний Ургант». При этом о своей личной жизни он почти не рассказывает. Известно, что у Ивана есть квартира в Москве, где он останавливается после длительных съемок, а также роскошный загородный особняк, где живет телеведущий с семьей.

С первой женой Кариной у него не сложились отношения, а с коллегой Татьяной Геворкян он прожил всего пять лет, так и не сыграв свадьбу. А вот Наталья Кикнадзе стала его настоящей музой и спутницей. Она подарила ему двоих детей. Их дочке Нине уже 12 лет, а Валерии пять лет. Также Ургант воспитывает как своих детей супруги от прошлых отношений: 21-летнюю Эрику и 23-летнего сына Нико.

Обычно Иван редко публикует семейные фото. Но недавно он переболел коронавирусом, а это значит, что некоторое время телеведущий провел в самоизоляции. А 10 апреля звезда телевидения сводил жену в ресторан. Они взяли с собой одну из дочек. На новом фото Наталья позировала за столиком, изучая меню, пока дочка любовалась видом из окна. Жена Урганта не так давно стала блондинкой, а вот короткую стрижку она носит всегда.

«Лицом к городу», — написал ведущий.

Поклонники восхитились супругой Ивана и назвали ее красавицей. Многие также поразились тому, как подросла их наследница. «Иван, а дочь на вас похожа», «Такие хорошие», «Какая у вас красивая семья, а также жена», «Иван, а где ваше селфи», «У сильного мужчины рядом должна быть сильная женщина», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Наталья редко выходит в свет. О ней в светском обществе говорят только хорошее.

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